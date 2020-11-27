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55:44
الحصاد (2020/11/26)
ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2020/11/26) 3 قضايا: اشتراط هادي التزام الانتقالي بالشق العسكري قبل إقرار التشكيل الحكومي. قمة تركية قطرية في أنقرة. ترامب: الانتخابات مزورة بنسبة 100%.
26/11/2020
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