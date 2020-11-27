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اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في تونس

اتسعت رقعة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات التي طالت عدة قطاعات في تونس، وتأتي هذه التحركات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية لم تمر بها منذ عقود، وعمقت حدتها جائحة كورونا.