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إثيوبيا.. آبي أحمد يأمر بشن الهجوم النهائي على تيغراي

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه أصدر تعليمات لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية ببدء الهجوم النهائي من العمليات العسكرية على تيغراي، وجبهة تيغراي تقول إنها صدت هجمات إثيوبية وإريترية.
27/11/2020
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