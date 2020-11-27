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03:18
أي أولويات للرياض في التعامل مع مأزق يمني يشتد؟
كشف مصدر حكومي موقف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإقرار تشكيل حكومة جديدة مشروطة بإعلان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا التزامه بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض. ليصبح السؤال العريض: أي أولوي
26/11/2020
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