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واقع المرأة التشادية في الريف والتحديات التي تواجهها

تواجه النساء في تشاد تحديات عدة، منها التقاليد التي تخصهن بالعمل المنزلي، والأعمال الأخرى التي تنجز دون أجر، ويحد هذا -حسب الأمم المتحدة- من قدرتهن على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.