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نمر البصري.. صانع أعواد عراقي يبدع في مهنته

يقوس صانع الأعواد العراقي نمر البصري شريطا من الخشب بمساعدة اللهب، موضحا أن هذا الأسلوب هو أحد العلامات المميزة للآلات، التي كان يصنعها والده الراحل ثابت البصري يدويا.