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نافذة من واشنطن (2020/11/26)

تابع عبد الرحيم فقراء في نافذة من واشنطن (2020/11/26) تطورات المشهد الانتخابي الرئاسي الأميركي، حيث جدد دونالد ترامب هجومه على النظام الانتخابي وتشكيكه في فوز جو بايدن.