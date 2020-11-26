26:18

نافذة من واشنطن- بايدن يعلن حصول تقدم بخطوات تطوير لقاح كورونا

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن خلال كلمة متلفزة بمناسبة عيد الشكر بتحدي فيروس كورونا من اليوم الأول لرئاسته، مشيرا إلى حدوث تقدم كبير في خطوات تطوير اللقاح.