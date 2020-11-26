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نافذة من واشنطن- بايدن يتعهد بالتصدي لجائحة كورونا

قالت جامعة “جونز هوبكنز” إنه تم تسجيل أكثر من 2400 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة أمس. ودعا الرئيس المنتخب جو بايدن مواطنيه للحذر والتزام الإجراءات الوقائية ضد كورونا، وتعهد بالتصدي للجائحة.