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محطات بارزة في مسيرة الراحل الصادق المهدي

ولد الراحل الصادق الصديق المهدي عام 1935 في مدينة أم درمان، أحد أبرز معاقل “طائفة الأنصار”، وبعد وفاة والده تولى إمامة الأنصار وقيادة الجبهة القومية المتحدة. التقرير يستعرض نبذة عن حياته.