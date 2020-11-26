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لماذا يرفض ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات الأميركية؟

جدد دونالد ترامب تشكيكه في نزاهة الانتخابات الأميركية ووصفها بالمزورة رغم مواصلة الولايات التصديق على نتائج الانتخابات، واستمرار هزائمه في ساحات القضاء، فما أسباب استمراره رفضه نتيجة الانتخابات؟
26/11/2020
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