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قطر والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لمكافحة الإرهاب

وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على اتفاقية عن طريق تبادل الرسائل، لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.