01:23

عمانية تحول منزلها مأوى للحيوانات الأليفة

مريم البلوشي سيدة عمانية أصبحت حديث مواقع التواصل بفضل مبادرتها للرفق بالحيوان، إذ حولت بيتها في مسقط إلى ملجأ للمئات من الحيوانات الأليفة، بهدف تلبية احتياجاتها وحمايتها من التشرد والأمراض.