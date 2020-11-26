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صناعة إبريق ييشينغ.. إرث فني تتوارثه العائلات الصينية

زوجان شابان في الصين شغفهما بالفنون والحرف التقليدية الصينية دفعهما للتخلي عن تخصصهما في الهندسة والاقتصاد للتفرغ التام لما يصفانه بالإرث العائلي الذي لا يقدر بثمن، فتخصصوا في إبريق ييشينغ.