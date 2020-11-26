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56:38

الحصاد (2020/11/25)

تابع زين العابدين توفيق في الحصاد (2020/11/25) العديد من القضايا كان من أبرزها: بعد يومين من استهداف منشأة نفطية في جدة، إصابة ناقلة تجارية في ميناء سعودي، في حين تشكو الرياض الحوثيين لمجلس الأمن.
25/11/2020
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