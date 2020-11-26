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أم راكوبة.. مخيم سوداني يفتح مجددا لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين

تم ترحيل 8 آلاف لاجئ إثيوبي وصلوا للحدود السودانية لمخيم أم راكوبة (شرقي ولاية القضارف)، والذي أنشئ في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الحرب.