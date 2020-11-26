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أسطورة كرة القدم مارادونا.. الإنجازات والإخفاقات

بعد معاناة طويلة مع المرض توفي نجم كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا إثر تعرضه لسكتة قلبية، وشهدت حياة النجم الراحل الكثير من الإنجازات والإخفاقات، وأثار الجدل داخل الملاعب وخارجها.