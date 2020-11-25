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نافذة من واشنطن- فريق بايدن: الانتخابات انتهت وكل العالم تقبل الحقيقة باستثناء ترامب

مع استمرار رفض ترامب الإقرار بالهزيمة في الانتخابات، فريق بايدن يقول إنه يحرز تقدما كبيرا في عملية انتقال السلطة وسيعلن عن تعيينات جديدة قريبا.
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