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31:14
نافذة من واشنطن- بايدن يتعهد باستعادة الدور الريادي للولايات المتحدة
قال الرئيس المنتخب جو بايدن إن بلاده جاهزة مرة أخرى لقيادة العالم، وأضاف أثناء تقديمه أركان إدارته للسياسية الخارجية، أن دبلوماسية إدارته ستحافظ على توفير الأمن للبلاد.
25/11/2020
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