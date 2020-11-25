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مدينة آغدام بأذربيجان غدت أنقاضا بعد الحرب

تعرضت مدينة آغدام لخسائر بشرية ودمار كبير في الأبنية والممتلكات خلال الحرب بإقليم قره باغ، وتقول أذربيجان إنها ستبدأ بإعادة إعمار مختلف المناطق التي استعادتها من أرمينيا في قره باغ ومحيطها.