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مجالس خاصة بالصلح في غزة تسمى الديوان

للصلح في غزة مجالس تشهد الشعر والسمر والأفراح والمناسبات الاجتماعية تسمى الديوان، ويعد بيتا للعائلة الكبيرة وتقليدا متعارفا عليه يجمع أهالي الحي في عدة محافل اجتماعية.