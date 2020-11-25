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ما آفاق العلاقات في المنطقة في ظل الإدارة الأميركية الجديدة؟

تعتقد طهران أنه بالإمكان فتح صفحة جديدة بينها وبين واشنطن. حتى وإن استغرق الأمر وقتا طويلا لتتبدد ظلال الشكّ وانعدام الثقة التي خيّمت على العلاقات الإيرانية الأميركية. فما آفاق العلاقات في المنطقة؟