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سياسات الإغلاق في الولايات المتحدة الأميركية

يلقي محمد رجيب الضوء على قرار مجموعة من الولايات في أميركا وقف خطط إعادة الفتح التدريجي، إضافة إلى عدد من القيود الأخرى بهدف السيطرة على الفيروس.