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سوريا.. الاقتصاد يعيش تبعات 10 سنوات من الحرب

أظهرت أحدث تقديرات للأمم المتحدة أن حجم الأضرار التي لحقت باقتصاد سوريا خلال 7 سنوات من الحرب بلغ نحو 400 مليار دولار، كما زادت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة من حدّة هذه الأضرار.
25/11/2020
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