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جداريات فنية رائعة تطرح قضايا اجتماعية وتحيي معالم مصر

عبد الرحمن شاب مصري موهوب يرسم جداريات فنية رائعة متنوعة، تطرح في أغلبها قضايا اجتماعية مصحوبة بالأحداث الراهنة، وتحيي معالم مصر وتعرف المارة بآثار الفراعنة الشهيرة.