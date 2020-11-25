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تواصل المعارك بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي

تدخل المواجهات العسكرية (شمالي إثيوبيا) أسبوعها الثالث، وأكد زعيم جبهة تيغراي رفضه المهلة التي أعلنها رئيس الوزراء للاستسلام، مشيرا إلى أن قواته ستواصل قتالها ضد الحكومة الفدرالية.