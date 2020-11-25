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ترامب.. هل طوى صفحة الانتخابات أم لديه المزيد في جعبته؟

أعطى دونالد ترامب في ساعة مبكرة اليوم الضوء الأخضر لحصول فريق بايدن على الدعم الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة. فهل طوى ترامب صفحة نتائج الانتخابات الرئاسية؟ أم هناك المزيد في جعبته؟