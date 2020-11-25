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بايدن: الولايات المتحدة جاهزة لقيادة العالم مرة أخرى

قال الرئيس المنتخب جو بايدن إن أميركا جاهزة مرة أخرى لقيادة العالم، وأضاف أثناء تقديمه أركان إدارته للسياسة الخارجية، أن دبلوماسية إدارته ستحافظ على توفير الأمن للبلاد.