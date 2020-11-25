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النواب الليبيون المشاركون في لقاء طنجة يمددون اجتماعهم التشاوري إلى السبت القادم

قرّر النواب الليبيون المشاركون في الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية تمديد اجتماعهم إلى يوم السبت القادم. ويسعى 120 نائباً ليبيا لإنهاء الانقسام الذي شهده مجلس النواب.