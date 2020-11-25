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“السكوتر” الكهربائي يعيق فاقدي البصر وكبار السن في شوارع النرويج

يعاني فاقدو البصر وكبار السن والمرضى في النرويج من ظاهرة انتشار ما يعرف بالسكوتر الكهربائي بشكل عشوائي في الشوارع والأحياء، نظرا للحوادث التي يتسبب بها راكبو هذه الدراجات.