01:54

الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار بمحيط قره باغ

قالت وزارة الدفاع الأذرية إن قواتها دخلت منطقة كلبجار في محيط إقليم قره باغ تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان.