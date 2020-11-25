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الاحتلال يفرق اعتصاما ضد هدم التجمع البدوي حمصة

فرقت قوات الاحتلال مسيرة دعت إليها منظمة التحرير وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ضد هدم التجمع البدوي حمصة، وتشريد سكانه، والاستيلاء على آلاف الدونمات بالأغوار.
25/11/2020
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