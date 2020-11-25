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02:08
ارتفاع نسبة الإبلاغ عن العنف الأسري في لبنان
سجلت القوى الأمنية بلبنان ارتفاعا بنسبة 122% في الإبلاغات عن العنف الأسري خلال الأشهر الماضية، فيما تستمر الجمعيات النسوية في المطالبة بتعديل القانون بما يضمن حقوق المرأة.
25/11/2020
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