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ارتفاع نسبة الإبلاغ عن العنف الأسري في لبنان

سجلت القوى الأمنية بلبنان ارتفاعا بنسبة 122% في الإبلاغات عن العنف الأسري خلال الأشهر الماضية، فيما تستمر الجمعيات النسوية في المطالبة بتعديل القانون بما يضمن حقوق المرأة.