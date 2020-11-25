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إصابة وأضرار بناقلة تشغلها اليونان في مرفأ سعودي

يتجدد التوتر في الموانئ السعودية على البحر الأحمر هذه المرة في ميناء الشقيق جنوبي غربي البلاد، ووفق شركة آمبري البريطانية للأمن البحري فقد تضررت ناقلة تشغلها اليونان بفعل لغم بحري في مرفأ الشقيق.