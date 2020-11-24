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ولاية ميشيغان تصدق رسميا على فوز بايدن

صدق مجلس ولاية ميشيغان الأميركية على نتائج الانتخابات في الولاية مؤكدا بذلك فوز جو بايدن بأصواتها في المجمع الانتخابي، ومن المتوقع أن تصدق ولاية بنسلفانيا على النتائج خلال أيام قليلة.