52:41

نافذة من واشنطن- بايدن يعلن الأسماء المرشحة لتولي مناصب في إدارته

شدد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في تغريدة له على أن الانتخابات قد انتهت، وأن الوقت حان لنبذ الحزبية وخطاب التشويه، وفق تعبيره. كما أعلن عن أسماء مرشحة لتولي مناصب في إدارته.