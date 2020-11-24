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نافذة من واشنطن- الرئيس المنتخب جو بايدن بإمكانه بدء عملية انتقال السلطة رسميا

قالت إدارة الخدمات العامة الأميركية إنها أبلغت جو بايدن أن بإمكانه بدء عملية نقل السلطة رسميا. وقد أصدر المدير التنفيذي لفريق جو بايدن بيانا وصف فيه القرار بأنه إجراء إداري حاسم لبدء عملية الانتقال.