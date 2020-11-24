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ماذا يعني مصطلح البطة العرجاء في السياسة الأميركية؟

يطلق وصف البطة العرجاء على الرئيس الأميركي الذي تم انتخاب خلف له؛ لكن لم تنته ولايته بعد، التقرير يستعرض تفاصيل أكثر حول هذا المصطلح وسببه.