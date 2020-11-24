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قطر.. انطلاق مؤتمر الدوحة للمدن الذكية

انطلقت في الدوحة فعاليات مؤتمر الدوحة للمدن الذكية، وهو الأول من نوعه في المنطقة، وتنظمه مؤسسة مشيرب العقارية بهدف البحث في مفهوم المدن الذكية ودورها، خصوصا في أوقات جائحة فيروس كورونا.
24/11/2020
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