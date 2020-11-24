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في زمن كورونا.. وظائف الرعاية التمريضية باليابان تلقى رواجا

أصبح الاهتمام بوظائف الرعاية التمريضية في اليابان رائجا، مع استمرار تفشي فيروس كورونا، وتزايد الاحتياج لهذه الوظائف وبالأخص في دور المسنين.