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علماء أكسفورد يعلنون فعالية لقاح كورونا

أعلن الباحثون بجامعة أكسفورد أن اللقاح الجديد ضد كورونا فعال بنسبة 70% إلى 90%، وتوّقع وزير الصحة البريطاني أن تقوم الوكالة الوطنية لتنظيم الأدوية بتقييم اللقاح قريبا قبل تعميمه.