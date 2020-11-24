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رؤساء أميركا السابقون.. كيف تبدو حياتهم بعد مغادرة البيت الأبيض؟

قصة الرئيس الأميركي مع البيت الأبيض تخضع لقوانين لا تنتهي بنهاية عهدته الرئاسية؛ بل هناك ترتيبات صارمة تشمل حتى حياته الخاصة، والهدف منها حمايته وحماية الأمن القومي الأميركي.