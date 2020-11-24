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بايدن يكشف عن قائمة جديدة من أركان إدارته

كشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن قائمة جديدة من أركان إدارته ولم ينتظر حسم الجدل بشأن الفائز والخاسر، ومن ضمن تلك الأسماء أنتوني بلينكن للخارجية، وجايك سوليفان مستشارا للأمن القومي.
23/11/2020
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