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السلطات المصرية تفتح معبر رفح مع غزة

فتحت السلطات المصرية معبر رفح مع قطاع غزة اليوم لمدة 3 أيام؛ لتمكين العالقين من السفر من وإلى القطاع وسط إجراءات صحية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.