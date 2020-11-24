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الجزيرة ترصد مشاهد الدمار في مدينة آغدام بأذربيجان

مراسل الجزيرة زار مركز مدينة آغدام، ورصد جانبا من الدمار الذي تعرضت له خلال الحرب في قره باغ، وذلك بعد أن استعادتها أذربيجان من أرمينيا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.