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الأردن.. تداعيات تحديد نسبة العمالة الوافدة في القطاع الزراعي

يشكو المزارعون في الأردن من تداعيات قرار تحديد نسبة العمالة الوافدة وتخصيص عددها بحسب المساحة المزروعة، حيث يعتمد القطاع الزراعي في الأردن بشكل كبير على العمال الوافدين.
24/11/2020
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