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إجراءات احترازية ضد حمى الوادي المتصدع في موريتانيا

أخذت وزارة التنمية الريفية في موريتانيا كل الإجراءات اللازمة لاحتواء مرض حمى الوادي المتصدع، وقد أثار ظهور هذا الفيروس القلق في موريتانيا، لاعتماد اقتصادها بشكل كبير على الماشية.