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ولاية بنسلفانيا ترفض دعوى ترامب بشأن وقوع تزوير

رفض قاضي بنسلفانيا الدعوى التي تقدمت بها حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقوع تزوير انتخابي، لكن ترامب لم يوقف مسلسل الاتهامات ورأى أن خسارة الدعوى كان لأسباب سياسية.