البث الحي
02:27

وزير الدفاع الأفغاني: قواتنا مستعدة لضبط الأمن والاستقرار في أفغانستان

قال وزير الدفاع الأفغاني إن قوات بلاده مستعدة لضبط الأمن في أفغانستان، إذا ما انسحبت الولايات المتحدة. بالمقابل، يحذر مراقبون من الانسحاب السريع للقوات الأميركية، في ظل ازدياد وتيرة الهجمات في البلاد.
23/11/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

معبر لاتشين الرابط الجغرافي الوحيد بين قره باغ والأراضي الأرمينية

02:22
(الجزيرة)

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في غزة

02:37
(الجزيرة)

ألمانيا.. مقتنيات مكتبة برلين العامة

02:22
(الجزيرة)

اليمن.. تسرب الأطفال من التعليم بسبب جلب الماء لأسرهم

02:17
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

معبر لاتشين الرابط الجغرافي الوحيد بين قره باغ والأراضي الأرمينية

02:22
(الجزيرة)

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في غزة

02:37
(الجزيرة)

ألمانيا.. مقتنيات مكتبة برلين العامة

02:22
(الجزيرة)

اليمن.. تسرب الأطفال من التعليم بسبب جلب الماء لأسرهم

02:17
المزيد من التقارير الإخبارية

معبر لاتشين الرابط الجغرافي الوحيد بين قره باغ والأراضي الأرمينية

(الجزيرة)

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في غزة

(الجزيرة)

ألمانيا.. مقتنيات مكتبة برلين العامة

(الجزيرة)

اليمن.. تسرب الأطفال من التعليم بسبب جلب الماء لأسرهم

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تأكيد إسرائيلي ونفي سعودي.. نتنياهو ورئيس الموساد يزوران السعودية سرا ويلتقيان بن سلمان

نتنياهو (يسار) التقى محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية أمس الأحد (الجزيرة)

بالفيديو.. جندي لبناني يوجه "آر بي جي" تجاه دبابة إسرائيلية وتفاعل بمواقع التواصل

مشهد الجندي اللبناني وهو يشهر سلاحه في وجه دبابة إسرائيلية لاقى إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي (مواقع التواصل)

قضية ابن المستشار.. كيف أصبح القضاة باشوات مصر؟

ثرواتهم في زيادة مستمرة.. مشاهير يحققون ملايين الدولارات بعد رحيلهم

(يمين) مايكل جاكسون وإلفيس بريسلي وبوب مارلي (مواقع التواصل الاجتماعي)