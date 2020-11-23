02:27

وزير الدفاع الأفغاني: قواتنا مستعدة لضبط الأمن والاستقرار في أفغانستان

قال وزير الدفاع الأفغاني إن قوات بلاده مستعدة لضبط الأمن في أفغانستان، إذا ما انسحبت الولايات المتحدة. بالمقابل، يحذر مراقبون من الانسحاب السريع للقوات الأميركية، في ظل ازدياد وتيرة الهجمات في البلاد.