02:22

معبر لاتشين الرابط الجغرافي الوحيد بين قره باغ والأراضي الأرمينية

ما يزال ممر لاتشين شاهدا على المعارك بين الأرمينيين والأذريين. ممر يشكل الشريان الوحيد الذي يصل إقليم قره باغ بأرمينيا. مخاوف لدى الأرمينيين، لا سيما أن قوات حفظ السلام الروسية الضامن الوحيد لبقائه.